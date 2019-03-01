Жительницу Тобольска осудят за повторную прописку мигрантов

| Фото: ufms-info.ru | Фото: ufms-info.ru

Женщину, обвиняемую в фиктивной регистрации мигрантов, осудят в Тобольске, сообщает прокуратура Тюменской области.

Женщина в августе 2016 года уже была осуждена за фиктивную регистрацию мигрантов. Сумма наложенного на нее судебного штрафа составила 30 тыс. рублей.

В феврале 2019 года через Почту России она направила уведомление о прибытии двух граждан Кыргызстана. При этом женщина не намеревалась предоставлять гостям жилье для проживания.

Прокуратура по данному уголовному делу утвердила обвинительный акт и направила материалы в суд. Женщине грозит лишение свободы на срок до трех лет.