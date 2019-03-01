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В Тюменской области в салоне автомобиля нашли таз с наркотиками

Происшествия, 15:43 28 марта 2019

пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области | Фото: пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области

Таз с наркотиками нашли полицейские в салоне машины в Абатском районе. Подозреваемого в хранении запрещенных веществ задержали, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области.

Автомобиль правоохранители остановили для проверки документов на выезде из деревни Абатского района. В салоне стражи порядка увидели таз с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что в пакете находится 60 гр гашиша.

пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области | Фото: пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области

22-летнего злоумышленника доставили в отдел полиции, где он признал вину. Молодой человек пояснил, что наркотики вез для личного употребления.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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# наркотики , уголовное дело , УМВД России по Тюменской области

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