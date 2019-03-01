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На станции Войновка задержали подростков, раскладывающих камни на рельсы

Происшествия, 17:00 28 марта 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Подростков, которые клали посторонние предметы на рельсы, задержали в Тюмени, сообщает Тюменское ЛО МВД России на транспорте.

О детях, находящихся вблизи железнодорожных путей, полицейским сообщили работники железной дороги. На место прибыли сотрудники транспортной полиции станции Войновка. Школьники бегали по путям и клали камни на рельсы.

Подростков доставили в линейный пункт полиции на станции Войновка и сообщили их законным представителям. С подростками и их родителями инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу. На маму, чей ребенок положил камни на рельсы, составлен административный протокол.

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# железная дорога , подростки

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