  • 29 марта 201929.03.2019пятница
  • USD64,8012
    EUR72,8884
  • В Тюмени 2..4 С 2 м/с ветер восточный

Прокуратура выявила фиктивные браки между северянками с иностранцами

Происшествия, 09:57 29 марта 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Три брака между жительницами Ноябрьска и гражданами Таджикистана признали фиктивными по исковым заявлениям прокурора, сообщает прокуратура ЯНАО.

Сотрудники надзорного органа проверили исполнение требований миграционного законодательства.

В одном из случаев иностранец заключил брак с жительницей Ноябрьска, чтобы получить разрешение на временное пребывание в РФ и впоследствии гражданство страны. При этом мужчина и женщина никогда не проживали вместе, совместного хозяйства не вели. Известно, что они познакомились в день заключения брака.

Прокуратура направила в суд три исковых заявления о признании браков недействительными. 27 марта суд признал требования обоснованными и их удовлетворил. Как передает надзорный орган, фактическое исполнение решений находится на контроле в прокуратуре города.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# миграционное законодательство , фиктивный брак

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:57 29.03.2019Прокуратура выявила фиктивные браки между северянками с иностранцами
09:35 29.03.2019Пожар в Ноябрьске мог стать следствием сокрытия убийства
08:40 29.03.2019Под Югорском пожарные эвакуировали сотни свиней
19:21 28.03.2019Обвиняемого в гибели знакомого жителя Ялуторовска осудят