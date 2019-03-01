Прокуратура выявила фиктивные браки между северянками с иностранцами

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Три брака между жительницами Ноябрьска и гражданами Таджикистана признали фиктивными по исковым заявлениям прокурора, сообщает прокуратура ЯНАО.

Сотрудники надзорного органа проверили исполнение требований миграционного законодательства.

В одном из случаев иностранец заключил брак с жительницей Ноябрьска, чтобы получить разрешение на временное пребывание в РФ и впоследствии гражданство страны. При этом мужчина и женщина никогда не проживали вместе, совместного хозяйства не вели. Известно, что они познакомились в день заключения брака.

Прокуратура направила в суд три исковых заявления о признании браков недействительными. 27 марта суд признал требования обоснованными и их удовлетворил. Как передает надзорный орган, фактическое исполнение решений находится на контроле в прокуратуре города.