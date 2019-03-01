Запасы торфа в Уватском районе, по оценке ученых, сопоставимы с нефтяными

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Уватский район имеет нереально большой потенциал для развития добычи и переработки торфа. С таким заявлением на форуме недропользователей "Геологическое изучение и добыча строительного и агрохимического сырья" выступил директор департамента баз данных НАО "СибНАЦ" Юрий Петров.

"Ресурсная база Уватского района по торфу завораживает магией чисел, - сообщил он. - Только запасы составляют более шесть миллиардов тонн, а ресурсы – этот еще плюс пять миллиардов тонн. А совокупный объем в 11 миллиардов тонн, превышает аналогичные показатели по нефти, в том числе и при переводе на условное топливо".

Перспективными Юрий Петров назвал месторождения Кедровка, Моховое и Першинское. Все они находятся в непосредственной близости от населенных пунктов, рядом с хорошо развитой транспортной составляющей – автомобильные и железная дороги, судоходные реки.

"Инфраструктура, созданная нефтяниками, может быть использована при освоении торфяных месторождений", - завил ученый.

Первое упоминание о наличие торфа в Уватском районе, по словам главы администрации Сергея Путмина, было еще в сороковые годы.

"Сегодня мы готовы, как минимум, предоставить условия для того, чтобы к нам зашли инвесторы для добычи торфа, - заявил он. - Его не очень экономически выгодно транспортировать в том виде, в котором он добывается. Его нужно хотя бы сушить и прессовать. У нас есть площадки для создания таких производств".

Уватский торф, как и любой другой, может быть востребован в сельском хозяйстве и в энергетике. Однако, по оценкам специалистов НАО "СибНАЦ", на этом полезность данного ископаемого не исчерпывается. Будущее за применением торфа в химической промышленности, строительстве и медицине.

Цель администрации района – организация предприятия по добыче и переработке торфа. Благодаря этому появятся десятки новых рабочих мест для жителей района. "В России существует рынок торфа и технологии по его переработке. Мы рассчитываем, что все эти факторы позволят вовлечь наши природные ресурсы в экономику и привлечь инвесторов для создания в районе перерабатывающих производств", – считает Сергей Путмин.

Первый шаг в этом направлении сделан: администрация Уватского района подписала соглашение о сотрудничестве с НИИ "Белгипротопгаз" (Республика Беларусь).

"Они в Беларуси в этом вопросе далеко продвинулись и многое уже сделали, - прокомментировал этот шаг Сергей Путмин. - И мы, конечно, воспользуемся любым опытом, который они нам предложат".

Борис Олейник