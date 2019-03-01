В Тюмени осудят банду вымогателей-похитителей бизнесмена

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Расследование уголовного дела в отношении четверых мужчин, обвиняемых в похищении директора фирмы, завершено в Тюмени, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

В августе 2018 года обвиняемые в одном из торговых центров города похитили генерального директора коммерческой организации. Злоумышленники привезли потерпевшего в садовое общество "Березняки-2", где избивали мужчину, требуя от него 180 тыс. рублей и последующей передачи им 10% от его прибыли. Потерпевшему удалось освободиться и сбежать от похитителей. Местные жители вызвали ему скорую медицинскую помощь.

Спустя месяц злоумышленники были задержаны. Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд.