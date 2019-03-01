Инна Лосева: необходимо уделять внимание мерам повышения производительности труда на предприятиях

| Фото: www.duma72.ru | Фото: www.duma72.ru

Поправки в закон о регулировании лесных отношений в Тюменской области, региональную программу развития промышленности, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности до 2020 года, а также итоги работы парламентариев за 2018 год обсудили на заседании комитета по экономической политике и природопользованию Тюменской областной думы 28 марта.

Поправки в закон о регулировании лесных отношений касались вопросов заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, а также пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений для собственных нужд жителей региона. Часть 1 статьи 11 Лесного кодекса РФ устанавливает, что граждане имеют право свободно и бесплатно находиться в лесах и заготавливать для себя дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, а также другие недревесные лесные ресурсы. Они обязаны соблюдать правила пожарной и санитарной безопасности в лесах, а также правила лесовосстановления и ухода за ними.

Рассматривая вопрос и о реализации государственной программы Тюменской области "Развитие промышленности, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности" до 2020 года, председатель комитета Инна Лосева подчеркнула, что в этом направлении проводится большая работа.

"Необходимо уделять внимание мерам, направленным на повышение производительности труда на предприятиях, на создание и развитие индустриальных парков в Тюменской области. Популяризировать профессии рабочих и инженерных кадров. Поддерживать развитие межрегиональных и экспортных связей промышленных предприятий Тюменской области для расширения рынков сбыта продукции", - считает депутат.

Она поинтересовалась у начальника управления промышленности и предпринимательства департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Валерия Ладнера, как повлияло субсидирование технического перевооружения промышленных предприятий на их производительность труда. Напомним, что в 2018 году на эти цели было выделено 212 млн рублей.

Валерий Ладнер рассказал, что показателем результативности программы ведомство в первую очередь рассматривает создание новых рабочих мест и индекс промпроизводства. Последний показатель был перевыполнен: с планового 103% он достиг 110,1%. Число рабочих мест на 15 предприятиях, получивших субсидии, благодаря этой поддержке выросло на 350.

Законодатель Эдуард Омаров акцентировал внимание на инвестиционной привлекательности. "Стоит отметить, мы планы по промышленному производству перевыполнили. Планировали 103 процента на 2018 год, сегодня эта цифра уже 110 процентов. Это говорит о том, что принятые меры господдержки регулирования и стимулирования предпринимателей были правильные. Вместе с тем это далеко не весь потенциал региона. Работа будет продолжена. Думаю, что и в текущем году промышленное производство не сдаст оборотов", - выразил мнение парламентарий.

В ходе заседания комитета депутаты обсудили отчет о работе Тюменской областной думы шестого созыва в 2018 году. Инна Лосева напомнила, что региональный парламент провел 12 пленарных заседаний, в том числе два внеочередных, а также одно заочное голосование областных депутатов. Было принято 133 областных закона, в том числе 16 базовых, 835 постановлений.

Значительный вклад в общую работу внес комитет по экономической политике и природопользованию. Его члены провели 12 заседаний и одно выездное, рассмотрели 180 вопросов, провели научно-практическую конференцию на тему "Тюменская геология: основа развития экономики Российской Федерации в 20-21 веках", организовали мероприятия по присвоению званий лауреата областной думы имени Муравленко.

Кроме того, комитет участвовал в организации форума Западно-Сибирского региона "Недвижимость-2018", второго открытого конгресса наставников России "Наставничество и производительность труда 2024" и конкурса экологического рисунка. К рассмотрению думы комитет подготовил 37 законов Тюменской области и 25 проектов постановления областной думы по вопросам контроля.

Дарья Казакова