Новый детский сад строят в Исетском

| Фото: isetsk.admtyumen.ru | Фото: isetsk.admtyumen.ru

Новый детский сад подрядчик построит на ул. Горская, 26 в Исетском.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в комитете строительства и архитектуры сельской администрации, это место было зарезервировано под объект еще в 2005 году. Строительством занято ООО "Тюменьтел", которое выиграло конкурс, организованный Главным управлением строительства Тюменской области. Средства на строительство объекта направляются из регионального бюджета. Подготовку площадки для возведения дошкольного учреждения строители ведут с января 2019 года.

Детский сад рассчитан на 150 мест, восемь разновозрастных групп. Общая его площадь составит более 4 тыс. кв. метров.

Кроме того, в нем предусмотрено размещение группы кратковременного пребывания. В здании запроектированы музыкальные и физкультурные залы, помещения для творчества, игровые кабинеты, а также все необходимые кабинеты для персонала.

Строители должны сдать детский сад в эксплуатацию в декабре 2019 года.

Анжела Лебедева