  • 29 марта 201929.03.2019пятница
  • USD64,8012
    EUR72,8884
  • В Тюмени 0..2 С 3 м/с ветер юго-западный

Новый детский сад строят в Исетском

Экономика, 18:13 29 марта 2019

isetsk.admtyumen.ru | Фото: isetsk.admtyumen.ru

Новый детский сад подрядчик построит на ул. Горская, 26 в Исетском.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в комитете строительства и архитектуры сельской администрации, это место было зарезервировано под объект еще в 2005 году. Строительством занято ООО "Тюменьтел", которое выиграло конкурс, организованный Главным управлением строительства Тюменской области. Средства на строительство объекта направляются из регионального бюджета. Подготовку площадки для возведения дошкольного учреждения строители ведут с января 2019 года.

Детский сад рассчитан на 150 мест, восемь разновозрастных групп. Общая его площадь составит более 4 тыс. кв. метров.

Кроме того, в нем предусмотрено размещение группы кратковременного пребывания. В здании запроектированы музыкальные и физкультурные залы, помещения для творчества, игровые кабинеты, а также все необходимые кабинеты для персонала.

Строители должны сдать детский сад в эксплуатацию в декабре 2019 года.

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# детский сад , Исетский район , строительство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:13 29.03.2019Новый детский сад строят в Исетском
11:14 29.03.2019Цифровые технологии помогут нефтяникам сократить потери при добыче сырья
11:03 29.03.2019Белорусские ученые помогут Тюменской области в разработке торфяных месторождений
10:19 29.03.2019Запасы торфа в Уватском районе, по оценке ученых, сопоставимы с нефтяными