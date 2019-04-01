В Тюмени осудят мошенника, продававшего чужие квартиры

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Около 9,5 млн рублей – такой ущерб нанес мошенник жителям Тюмени, ведущим асоциальный образ жизни, сообщает региональное управление МВД России.

Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью вышли на след предполагаемого мошенника, который на протяжении нескольких лет занимался противоправными деяниями.

Злоумышленник находил тюменцев и жителей района, ведущих асоциальный образ жизни, устанавливал с ними дружеские отношения, предоставлял им спиртное и еду. Во время общения убеждал их заключать договоры о продаже квартир заведомо по заниженной стоимости, оформляя сделку на себя.

Деньги потерпевшим переводились не в полном объеме либо не перечислялись вообще. Часть потерпевших остались без денег за проданные квартиры и без жилья. Оформленную недвижимость обвиняемый планировал перепродавать.

Следователи собрали полную доказательную базу совершенных деяний. 16 томов уголовного дела содержат показания свидетелей и потерпевших, результаты следственных мероприятий, очных ставок и проведенных экспертиз. В уголовном деле два факта мошенничества, совершенного в крупном размере, и четыре - в особо крупном. Потерпевшими по делу проходят девять граждан.

Сотрудники следственной части по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления УМВД России по Тюменской области направили на рассмотрение в суд уголовное дело по фактам мошенничества.

Санкция ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное в особо крупном размере и повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение" предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы, а также штраф в размере до миллиона рублей.