Тюменцы в составе сборной России - в финале Евро U-19

| Фото: mfktyumen.ru | Фото: mfktyumen.ru

Сборная России по мини-футболу U-19 разгромила Чехию (7:0) и с максимальным показателем вышла в финальную стадию Чемпионата Европы: три победы в трех матчах и общая разница мячей 19:0, сообщает пресс-служба МФК "Тюмень".

На ничью, которая устраивала сборную России, наша команда играть не собиралась. Так же и соперник с первых минут навязал интенсивную борьбу по всей площадке. Напряженных моментов хватало у обоих ворот, при этом гости не стеснялись бить с любых позиций, подключая при этом вратаря. Тюменец Денис Субботин угрозы отводил.

Важный первый гол случился на 6 минуте и, к удовольствию традиционно переполненного зала, был он забит футболистами в красных футболках. Самусенко отдал из аута на Герейханова (Тюмень), и тот ударом в касание не промахнулся.

Тут же Субботин справился с еще одним выпадом соперника, а наши ответили второй голевой передачей Самусенко: диагональю из глубины сибиряк нашел на углу вратарской Окулова, который эффектно переправил снаряд в сетку.

На 17 минуте забил Головачев: обокрал вратаря соперника, когда тот пошел в очередную атаку, а до крупного счет мог довести Карпов, но "черпаком" не забил с 10-метрового штрафного удара. Но практически тут же из аналогичного стандартного положения выжал максимум Карпюк – 4:0. Голевую точку в первом тайме уже с 6-метрового удара поставил Карпов.

С пятикратным преимуществом второй тайм стал для сборной России формальностью. После перерыва атаковали и те, и другие, случались вспышки эмоций, которые арбитр оценивал желтыми карточками. А забивали при этом все равно россияне. Отличились Владислав Головачев и Денис Титков - они и установили окончательный счет - 7:0.

Сборная России оформила выход в финальную часть первого в истории Чемпионата Европы по мини-футболу для игроков не старше 19 лет.

Турнир состоится в Риге в сентябре 2019 года.