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Уралец продал тюменскому покупателю автомобиль-двойник

Происшествия, 17:27 01 апреля 2019

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Мужчину, обвиняемого в мошенничестве, осудят в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

41-летний житель Екатеринбурга договорился с неустановленным лицом о продаже в Тюмени автомобиля "Хонда СR-V" 2011 года выпуска с поддельными номерами VIN и документами от него. В Тюмени мошенники приобрели по поддельному паспорту сим-карты и разместили на сайтах объявления о продаже машины.

По объявлению о продаже автомобиля позвонили два молодых человека. На встрече с одним из покупателей мужчина пояснил, что автомобиль принадлежит ему и предоставил копию паспорта на другое лицо. Когда молодой человек попросил оригинал паспорта, мошенник резко уехал. О данном факте покупатель заявил в полицию.

После этого злоумышленник позвонил второму покупателю и снизил цену автомобиля на 50 тыс. рублей. Покупатель, не заметив обмана, передал мошеннику за автомобиль 850 тыс. рублей. На следующий день к покупателю приехали сотрудники полиции и пояснили, что купленный им автомобиль является двойником точно такого же автомобиля с такими же VIN и документами.

Прокуратура Тюменской области утвердила по данному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в суд.

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# автомобили , мошенничество

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