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Тюменка обманом похитила квартиру сожителя

Происшествия, 18:32 03 апреля 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Женщину, обманом похитившую квартиру у своего сожителя, осудили в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

В 2014 году женщина уговорила мужчину продать квартиру ее дочери за 4 млн 200 тыс. рублей. При подписании договора мошенница дала подписать сожителю два варианта договора, в одном из которых была указана правильная сумма сделки, в других экземплярах - 429 тыс. рублей. Договоры с меньшей суммой были переданы женщиной для государственной регистрации сделки.

После поступления средств материнского капитала в размере 429 тыс. рублей из пенсионного фонда на счет сожителя женщина перевела их на свою карту. На протяжении последующих трех лет мошенница обещала мужчине, что деньги дочь скоро отдаст.

Обман был вскрыт сестрой мужчины, которая в 2016 году нашла копии договоров на продажу его квартиры на разные суммы и обнаружила, что денежные средства от продажи квартиры перечислены на счет сожительницы.

Суд приговорил 58-летнюю женщину к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Ее дочь объявлена в розыск, уголовное дело в отношении нее выделено в отдельное производство.

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# мошенничество , продажа квартир

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