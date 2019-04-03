Тюменские депутаты выступили за повышение инвестпривлекательности муниципальных образований

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Укрупнение муниципальных образований в Тюменском районе сделает их более привлекательными для потенциальных инвесторов. С таким заявлением выступил председатель думы Тюменского муниципального района Валентин Клименко.

На заседании комитета областной думы по государственному строительству и местному самоуправлению он представил проекты двух законов: о преобразовании Борковского, Каскаринского и Созоновского муниципальных образований в единое сельское поселение с центром в селе Каскаринское, и об объединении поселка Винзили с Нижнепышминским в единое муниципальное образование.

Повышение инвестиционной привлекательности, по его словам, произойдет за счет развития инженерной и транспортной инфраструктур объединенных муниципальных образований. "К примеру, в Каскаре есть крупная птицефабрика, которая планирует развивать производство и рассматривает вопрос о расширении своих мощностей, в том числе и на землях других муниципальных образований, - пояснил он. - Например, рассматриваются земли Борковского муниципального образования. Решение этих вопросов связано со строительством подъездных путей, дорог. При формировании земельных участков под строительство этих объектов иногда возникает проблема, связанная с генпланом одного муниципального образования и другого. Когда будет рассматриваться общий генплан, эти земельные участки и их назначение можно будет варьировать с учетом тех потребностей и возможностей развития для привлечения инвесторов на территорию уже объединенного муниципального образования".

Члены комитета по государственному строительству и местному самоуправлению большинством голосов одобрили проекты законов Тюменской области о преобразовании муниципальных образований в Тюменском районе. Окончательное решение по этому вопросу будет принято на ближайшем заседании областной думы.

Если эти законы будут приняты, то уже в сентябре в единый день голосования пройдут выборы представительных органов новых, объединенных муниципальных образований.

Борис Олейник