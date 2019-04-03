В Тюмени банда похитителей бизнесменов пойдет под суд

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В Тюмени будут судить участников банды, похищавшей бизнесменов и вымогавшей у них крупные суммы. С 2012 года преступная группа похитила четверых предпринимателей, двое потерпевшие погибли, сообщает прокуратура Тюменской области.

Кроме троих членов банды по уголовному делу обвиняются двое жителей областного центра, совершавших нападения, но не входивших в число участников группы. Подозреваемые обвиняются по таким статьям УК РФ, как "Бандитизм", "Похищение человека", "Вымогательство", "Кража", "Использование заведомо подложного документа" и "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего".

Еще одному обвиняемому, не входившему в банду и не совершавшему нападений, предъявлено обвинение по статье "Организация убийства по найму".

В июле 2012 года при подготовке к похищению бизнесмена из загородного дома садового товарищества в Тюменского района обвиняемые переоделись бездомными. В таком виде они проверяли мусорные баки, дожидаясь, когда хозяин дома выгонит автомобиль и покинет салон, чтобы закрыть ворота.

Захватив бизнесмена, злоумышленники вывезли его в лесополосу на берегу Туры, где держали в заранее приготовленном автомобиле УАЗ и требовали в качестве выкупа за освобождение 30 млн рублей.

Получив согласие, часть участников банды уехала подыскивать место для инсценировки совершения убийства, служившей гарантией передачи выкупа. Оставшись наедине с одним из злоумышленников, бизнесмен попытался убежать, но получил удар обухом топора по голове, от которого скончался на месте. Похитители спрятали труп в лесополосе.

В 2018 году участников банды задержали при очередном похищении тюменского бизнесмена. Прокуратура области утвердила обвинительное заключение и материалы уголовного дела направлены в Тюменский областной суд.