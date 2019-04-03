В регионе растет производство мяса, молока и яиц

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Рост производства основных видов продукции животноводства продолжается в Тюменской области. За январь-февраль 2019 года в хозяйствах всех категорий производство мяса (в живом весе) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года возросло на 2,7% и составило почти 24 тыс. тонн, производство молока увеличилось на 6% до 79,8 тыс. тонн, яиц – возросло на 7% до 254,3 млн штук, сообщает областной департамент экономики.

Высокие темпы роста показателей обеспечили сельскохозяйственные организации области, нарастившие объемы производства мяса (в живом весе) на 4,8% (до 18,4 тыс. тонн), молока – на 11,4% (до 56,2 тыс. тонн), яиц – на 7,3% (до 246,6 млн штук).

Существенный прирост объемов производства молока достигнут в основном благодаря увеличению продуктивности дойного стада. Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях (без субъектов малого предпринимательства) в январе-феврале текущего года увеличился по сравнению с январем-февралем 2018 года на 8,4% и составил 1 167 кг.

"Тюменская область продолжит активную работу по привлечению внутренних и внешних инвестиций в региональный агропромышленный комплекс. Мы готовы сотрудничать как с тюменскими агропредприятиями, так и с инвесторами из других регионов России. Необходимо развивать конечную переработку сельхозпродукции и повышать ее конкурентоспособность на внешних рынках",- считает губернатор Александр Моор.