В обстоятельствах гибели рабочего на Ямале разбираются следователи
Обстоятельства гибели рабочего на Северо-Русском месторождении выясняют следователи в Тазовском районе, сообщает следственное управление СКР по ЯНАО.
По предварительным данным, ночью 3 апреля на территории Северо-Русского месторождения в Тазовском районе при проведении работ по прокладке газопровода и проверке трубы на герметизацию сорвался бетонный пригруз. В результате произошедшего от полученных травм рабочий скончался.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится осмотр места происшествия, очевидцев опрашивают. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам доследственной проверки следователи примут процессуальное решение.