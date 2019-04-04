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В обстоятельствах гибели рабочего на Ямале разбираются следователи

Происшествия, 14:21 04 апреля 2019

из группы "СУ СКР по ХМАО-Югре" ВКонтакте | Фото: из группы "СУ СКР по ХМАО-Югре" ВКонтакте

Обстоятельства гибели рабочего на Северо-Русском месторождении выясняют следователи в Тазовском районе, сообщает следственное управление СКР по ЯНАО.

По предварительным данным, ночью 3 апреля на территории Северо-Русского месторождения в Тазовском районе при проведении работ по прокладке газопровода и проверке трубы на герметизацию сорвался бетонный пригруз. В результате произошедшего от полученных травм рабочий скончался.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится осмотр места происшествия, очевидцев опрашивают. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам доследственной проверки следователи примут процессуальное решение.

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# проверка , рабочие , следователи , смерть

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