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Наряд ДПС задержал мошенниц в Ишиме

Происшествия, 10:52 05 апреля 2019

Похитительниц золотых украшений задержал наряд ДПС ГИБДД Тюменской области в Ишиме.

Как сообщает региональное управление МВД России, в городской отдел полиции поступило сообщение о хищении золотых украшений от 71-летней местной жительницы.

Установлено, что потерпевшей позвонили в домофон и представились сотрудницами газовой службы. Женщина впустила незнакомок. Пока хозяйка находилась с одной из злоумышленниц на кухне, другая прошла в комнату и похитила золотые украшения. Сообщницы покинули помещение, а потерпевшая обнаружила пропажу имущества.

Наряд ДПС ГИБДД задержал автомобиль с группой лиц, среди которых были и подозреваемые в хищении ювелирных украшений.

Сумма ущерба составила более 32 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. А ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору".

Принято решение о заключении подозреваемых под стражу согласно ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

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# ГИБДД Тюменской области , золотые украшения , Ишим , кража , пенсионеры , УМВД России по Тюменской области

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