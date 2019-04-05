Более ста тысяч рублей списали мошенники с карты югорчанки

| Фото: 86.мвд.рф | Фото: 86.мвд.рф

Более 110 тыс. рублей украли мошенники у жительницы п. Белый Яр Сургутского района, об этом сообщает управление МВД России по Югре.

Заявление о хищении денежных средств поступило от гражданки 1950 года рождения в дежурную часть. Установлено, что заявительнице на телефон поступил звонок от неизвестной, которая представилась сотрудником банка и попросила данные банковской карты для пресечения несанкционированного снятия денежных средств в размере 8 тыс. рублей. Потерпевшая предоставила всю необходимую информацию и пришедший код на телефон, после чего с ее счета списали более 110 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.158 УК РФ "Кража", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление и задержание лиц, совершивших преступление.

Стоит отметить, что супруг женщины рекомендовал не общаться со звонившей и не сообщать ей какую-либо информацию, но гражданка проигнорировала его рекомендации.

Полиция обращает внимание, если вам звонит сотрудник банка и сообщает, что с вашей карты пытаются снять деньги, вам необходимо прекратить разговор и обратиться в отделение банка, используя официальный телефон службы поддержки клиентов, который расположен на обороте карты.