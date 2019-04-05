Более трехсот квадратов введено в эксплуатацию в Викуловском районе за два месяца 2019 года

| Фото: архив phototyumen.ru | Фото: архив phototyumen.ru

328,1 кв. метров жилья сдано в эксплуатацию за январь-февраль 2019 года, сообщает администрация Викуловского района.

Как отметила ведущий специалист управления архитектуры, строительства и ЖКХ муниципалитета Марина Камерцель, это четыре деревянных дома, данные о которых они получили от Росреестра.

Дома находятся на территории с. Викулово.

"За два месяца 2018 года на территории района в эксплуатацию, согласно данным Росреестра, было введено 442 квадратных метра или семь домов", - рассказала Марина Камерцель, которая добавила, это дома эти не всегда новые, среди них есть и те, что приобретаются жителями Викулово.

Всего в 2018 году в Викуловском районе было сдано в эксплуатацию 5 тыс. 614 кв. метров жилья, в том числе 66 домов и 90 квартир. Новоселье отметили жильцы 24-х квартирного дома, общей площадью 1 тыс. 300 кв. метров.

Строительство индивидуального жилья в районе продолжится и в 2019 году.

Анжела Лебедева