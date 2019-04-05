Александр Моор высоко оценил участие жителей в улучшении городской среды

admtyumen.ru admtyumen.ru

Участие жителей в обсуждении проектов благоустройства дворов, общественных пространств позволяет создать по-настоящему комфортную городскую среду. Участие тюменцев в разработке проектов, контроле за качеством и сроками исполнения, высоко оценил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Пока большинство жителей не проголосует за проект - мы на него не заходим. Люди контролируют качество исполнения работ, принимают итоговый результат. Это положительная практика, мы ее продолжим не только в Тюмени, но во всех муниципалитетах", - уточнил он.

Тесная работа с гражданами в приоритете у всех ветвей власти. Так, в ближайшее время будут сняты два вопроса, которые волнуют тюменцев. Надземный пешеходный переход на улице Валерии Гнаровской оборудуют подъемником в 2019 году.

"Мы это сделаем совершенно точно. Что касается пешеходного перехода в районе железнодорожного вокзала, как только РЖД сделает свой переход из здания вокзала на пути, то старый переход мы заберем в муниципальную собственность и отремонтируем", - заверил Моор.

Екатерина Исаева