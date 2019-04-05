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Александр Моор высоко оценил участие жителей в улучшении городской среды

Губернатор, 15:09 05 апреля 2019

admtyumen.ru

Участие жителей в обсуждении проектов благоустройства дворов, общественных пространств позволяет создать по-настоящему комфортную городскую среду. Участие тюменцев в разработке проектов, контроле за качеством и сроками исполнения, высоко оценил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Пока большинство жителей не проголосует за проект - мы на него не заходим. Люди контролируют качество исполнения работ, принимают итоговый результат. Это положительная практика, мы ее продолжим не только в Тюмени, но во всех муниципалитетах", - уточнил он.

Тесная работа с гражданами в приоритете у всех ветвей власти. Так, в ближайшее время будут сняты два вопроса, которые волнуют тюменцев. Надземный пешеходный переход на улице Валерии Гнаровской оборудуют подъемником в 2019 году.

"Мы это сделаем совершенно точно. Что касается пешеходного перехода в районе железнодорожного вокзала, как только РЖД сделает свой переход из здания вокзала на пути, то старый переход мы заберем в муниципальную собственность и отремонтируем", - заверил Моор.

Екатерина Исаева

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# Александр Моор , благоустройство

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