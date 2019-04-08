Пожарные Надыма тушили завод крупнопанельного домостроения

| Фото: группа "Надым" во "ВКонтакте", https://vk.com/club88642297 | Фото: группа "Надым" во "ВКонтакте", https://vk.com/club88642297

Сообщение о возгорании в здании на территории неэксплуатируемого завода крупнопанельного домостроения в Надыме поступило на пульт дежурного в 15 часов 6 минут 6 апреля.

Как сообщает ГУ МЧС России по Ямалу, в 15 часов 54 минуты пожар был ликвидирован. В тушении были задействованы 9 человек личного состава и 3 единицы спецтехники. В результате пожара закопчены стены и потолок на площади 120 кв. м. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Видео: группа "Надым" во "ВКонтакте"