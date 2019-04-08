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60 лет назад получена первая тюменская нефть

Экономика, 10:08 08 апреля 2019

пронедра.ру

60 лет назад, 6 апреля 1959 года на территории Тюменской области была добыта первая нефть в результате бурения Мало-Атлымской опорной скважины вблизи селения Малый Атлым.

Об этом сообщается на официальном сайте Ханты-Мансийского музея геологии, нефти и газа.

Опорное бурение входило в комплекс работ региональных геологических исследований, проведенных в 1948-1960-х годах между реками Конда - Обь и в широтном течении реки Оби. Мало-Атлымская опорная скважина была пробурена партией глубокого бурения, входившей в состав Ханты-Мансийской комплексной геологоразведочной экспедиции Тюменского территориального геологического управления.

Промышленного значения Мало-Атлымская нефть не имела, однако свидетельствовала о том, что тюменские геологи и ученые не ошиблись в своих прогнозах.

Первый в Западной Сибири фонтан промышленной нефти был получен 21 июня 1960 года на скважине Р-6 вблизи села Шаим.

Борис Олейник

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# нефть , юбилей

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