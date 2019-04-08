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Пропавшего в Исетском районе рыбака продолжают искать спасатели и полиция

Происшествия, 11:36 08 апреля 2019

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Жителя с. Исетское, который ушел на рыбалку и не вернулся, продолжают искать спасатели и полицейские.

Как рассказал корреспонденту ИА "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Геннадий Грибич, территорию обследовали с помощью беспилотного летательного аппарата. На одном из островков был обнаружен предмет, напоминающий рыболовный ящик. По словам Геннадия Грибича, это труднодоступное место, спасатели планируют добраться до него и обследовать его.

58-летний мужчина пропал в Исетском районе 1 апреля. Он отправился на рыбалку на велосипеде, с собой захватил сани.

Инна Пахомова

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# МЧС , поиски , полиция , рыбаки

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