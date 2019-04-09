Браконьер застрелил косулю в Ишимском районе

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Ущерб в 120 тыс. рублей причинил природе браконьер, застреливший сибирскую косулю в Ишимском районе. Тушу животного и ружье в машине обнаружили инспекторы ДПС, сообщает управление МВД по Тюменской области.

Уголовное дело за незаконную охоту заведено на жителя региона. Его автомобиль остановили для проверки документов инспекторы ГИБДД. Водитель оказался не пристегнут ремнем безопасности, на заднем сидении машины лежало ружье. Полицейские решили досмотреть транспорт. В салоне был обнаружен мешок с тушей сибирской косули, принадлежавший пассажиру.

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Зная о запрете на охоту, гражданин застрелил самку косули. Лицензии у браконьера не было. Задержанный признал свою вину. Своими действиями он причинил ущерб на сумму 120 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная охота".