  • 9 апреля 20199.04.2019вторник
  • USD65,3498
    EUR73,3617
  • В Тюмени 3..5 С 2 м/с ветер северный

Браконьер застрелил косулю в Ишимском районе

Происшествия, 12:31 09 апреля 2019

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Ущерб в 120 тыс. рублей причинил природе браконьер, застреливший сибирскую косулю в Ишимском районе. Тушу животного и ружье в машине обнаружили инспекторы ДПС, сообщает управление МВД по Тюменской области.

Уголовное дело за незаконную охоту заведено на жителя региона. Его автомобиль остановили для проверки документов инспекторы ГИБДД. Водитель оказался не пристегнут ремнем безопасности, на заднем сидении машины лежало ружье. Полицейские решили досмотреть транспорт. В салоне был обнаружен мешок с тушей сибирской косули, принадлежавший пассажиру.

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Зная о запрете на охоту, гражданин застрелил самку косули. Лицензии у браконьера не было. Задержанный признал свою вину. Своими действиями он причинил ущерб на сумму 120 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная охота".

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# незаконная охота , уголовное дело , УМВД России по Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:48 09.04.2019В Югре возбуждено уголовное дело за незаконное использование паспортных данных
13:26 09.04.2019Уральского маньяка приговорили к пожизненному лишению свободы
13:04 09.04.2019На ямальском месторождении погиб рабочий
12:31 09.04.2019Браконьер застрелил косулю в Ишимском районе