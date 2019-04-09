Предприниматель вернула долг после ареста автомобиля

| Фото: УФССП России по Тюменской области | Фото: УФССП России по Тюменской области

Более 1 млн 100 тыс. рублей задолженности вернула индивидуальный предприниматель после ареста автомобиля, сообщает УФССП России по Тюменской области.

Между индивидуальным предпринимателем и компанией "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия" был заключен договор поставки напитков. Покупательница получила товар на 1 млн 120 тыс. рублей, но в установленный срок его не оплатила.

Судебный пристав выяснил, что должница является владелицей автомобиля "Honda CR-V". Он был арестован и передан на оценку. После этого, женщина в кратчайшие сроки погасила всю задолженность. Арест был снят, транспортное средство вернули владелице.