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Предприниматель вернула долг после ареста автомобиля

Происшествия, 18:34 09 апреля 2019

УФССП России по Тюменской области | Фото: УФССП России по Тюменской области

Более 1 млн 100 тыс. рублей задолженности вернула индивидуальный предприниматель после ареста автомобиля, сообщает УФССП России по Тюменской области.

Между индивидуальным предпринимателем и компанией "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия" был заключен договор поставки напитков. Покупательница получила товар на 1 млн 120 тыс. рублей, но в установленный срок его не оплатила.

Судебный пристав выяснил, что должница является владелицей автомобиля "Honda CR-V". Он был арестован и передан на оценку. После этого, женщина в кратчайшие сроки погасила всю задолженность. Арест был снят, транспортное средство вернули владелице.

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# автомобиль , долг

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