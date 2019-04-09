Дети из Кулаково учились делать деревянных Коньков-горбунков

| Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия»

Детей научили делать деревянных Коньков-горбунков на фестивале "Волшебный мир сибирской сказки" в с. Кулаково, сообщает ТРО партии "Единая Россия".

Ребята смогли проникнуться атмосферой всемирно известного произведения Петра Ершова "Конек-горбунок" и разукрасить собственного Конька на уроке мастера деревянного зодчества Святослава Шитова.

Как рассказал секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов, Кулаково стало второй точкой, где в рамках проекта тюменских единороссов "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-горбунок" проходят мастер-классы Святослава Шитова по изготовлению деревянных Коньков-горбунков. В течение года подобные уроки пройдут и в других муниципальных образованиях области. "Главные участники этого проекта - дети, у которых есть возможность погрузиться в сказку через собственное творчество", - подчеркнул Андрей Артюхов.

| Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия»

Глава Тюменского муниципального района Светлана Иванова уверена, что подобные уроки важны и для детей, и для родителей. "Благодаря фестивалю дети и взрослые смогли увидеть уникальную выставку квилт-клуба "Сибирская палитра", посвященную знаменитой сказке. Проект "Конек-Горбунок. Лоскутная сказка" стартовал в 2014 году, и его уже посмотрели не только жители региона, но и далеко за пределами", - отметила она.

| Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия»

Святослав Шитов надеется, что кто-нибудь из детей, побывавших на его мастер-классе, вырастет в большого мастера. Он учил юных участников фестиваля работе с деревом - ребята разрисовывали Конька-горбунка. По итогам мастер-класса он вручил подарки от регионального отделения "Единой России" самым старательным ученикам. В числе призов главным стал "Ершовский шоколад", который в апреле начала выпускать тюменская кондитерская фабрика "Квартет".

| Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия»

Одна из участниц мастер-класса Святослава Шитова - десятилетняя Алена Гофман поделилась, что с деревянной игрушкой уже встречалась - в летнем лагере вырезала из дерева фигурки и раскрашивала их. "Сегодняшнее занятие очень интересное, мастер рассказал нам много нового о Коньке и росписи, - поделилась Алена. - Сказка "Конек-горбунок" - одна из моих любимых, я сама ее с удовольствием читала и даже выучила начало наизусть, а недавно я посмотрела мультфильм по сказке Ершова. Кроме главного героя, мне еще очень нравятся два персонажа - Жар-птица и Царь-девица".

| Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия»

В рамках фестиваля работали еще две творческие сессии. Ирина Кондратьева учила детей и взрослых азам мокрого валяния. "Я на протяжении многих лет занимаюсь возрождением и развитием русских традиций, - сообщила мастер. - Даже малыши могут создавать простые работы из шерсти, они быстро втягиваются в увлекательный процесс, и каждая работа получается сложнее и изысканнее".

| Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия»

Для родителей состоялся семинар на тему "Сказки Тюменского края", который провел Александр Миронов. Он рассказал гостям праздника о том, как рождались сказки, и какой смысл в них вкладывали наши предки.

Напомним, региональный проект "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-горбунок" реализуется в рамках федерального проекта "Культура малой Родины". Он призван привлечь еще большее внимание к Тюменской области жителей других регионов и, вполне возможно, иностранных туристов как к родине великого сказочника. Проект многоплановый, и он призван решать разные задачи по развитию семейного и детского туризма, детского дополнительного образования, народных промыслов, а значит малого и среднего бизнеса, поддержке театров. В конце октября — во время осенних школьных каникул — в регионе будем широко отмечать день рождения Конька-горбунка, поскольку в октябре вышло в свет первое издание сказки.