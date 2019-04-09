В Ишиме укрепляют дамбу

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Ишиме укрепляют одно из гидротехнических сооружений в районе садоводческого общества "Керамик". Средства выделены из регионального бюджета, рассказал глава города Федор Шишкин.

"Задача непростая, учитывая, что на реке уже начался паводок. За сутки 8 апреля подъем воды составил 59 см. Ишимскому ДРСУ предстоит укрепить 276 метров откоса, работы ведутся днем и ночью. 9 апреля смонтировали более половины: уложили габионы – объемные конструкции, состоящие из каркаса, выполненного из металлической сетки и наполненные бутовым камнем, которые будут удерживать берег, приступили к монтажу матрацов Рено – разновидностей габионов", - рассказал глава муниципалитета.

По его словам, за 2-3 дня планируется полностью уложить габионы и смонтировать два ряда матрацов Рено, чтобы при подъеме воды была обеспечена защита берега. Задача усложняется начинающимся паводком в реке Ишим. Как показывает практика, пиковый подъем воды начинается примерно 5 мая.

Федор Шишкин отметил, что по прогнозам, подъем воды в реке Ишим ожидается выше, чем в 2018 году - уровень снежного покрова в Северном Казахстане в два раза больше.

Ведется постоянный мониторинг подъема воды в малых реках Мергень и Карасуль – 8 апреля он составил 44 см ( 9 апреля - 40 см). Замеры проводят каждый день.

Глава Ишима выразил надежду, что к подъему воды в реке Ишим, разлив малых рек уже закончится. "Жителям Ишима нельзя сказать, что паводка не будет. Идет подготовка. Сделана вся организационная работа: проведен подомовой, поквартирный обход, все предупреждены, со всеми заключены соглашения, определены места пунктов временного размещения людей, места содержания животных, все в городе отработано", - подчеркнул Федор Шишкин.

Он отметил, что в резерве еще есть магистральный водоотводной канал, который пока не действует, потому что уровень воды в реке Ишим не достиг критического уровня, и вода в него еще не поступает.

Инна Кондрашкина