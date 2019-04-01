Проект экоквеста в Увате получил грант

| Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер"

400 тыс. рублей получили авторы проекта "Инклюзивная экостоянка Уват. Истоки" благодаря победе в грантовом конкурсе компании "Газпром нефть" - "Родные города", сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

Новый доступный маршрут пополнит проект по организации инклюзивного туризма в Тюменской области. Инклюзивная экостоянка "Уват. Истоки" - это четырехдневное путешествие по Уватскому району, включающее проживание в палаточном лагере, обучающие модули "Краеведение", "Экология", "Народные промыслы", "Школа туризма". Участниками проекта станут две инклюзивные группы по 20 человек (семьи, ветераны, люди с инвалидностью, педагоги) из Тюмени и Уватского района.

Им предстоит переправиться через Иртыш на пароме, установить исторический символ-указатель "Царский тракт", дать начало березовой аллее, побывать на железной дороге "Юность комсомольская", которую строил Борис Полевой, пройти экоквесты, ознакомиться с историей, природой и гастрономическим туризмом Уватского края. Автор проекта - педагог-организатор Дворца творчества и спорта "Пионер" Светлана Жукова. Руководить проектом будет заместитель директора Центр дополнительного образования детей и молодежи Уватского района Ольга Асадова.

Победа в конкурсе – это не первый совместный результат добровольческой деятельности специалистов Тюмени и Увата. В 2016 году в рамках конкурса "Родные города" в Увате они успешно реализовали проект по социокультурной реабилитации "Перезагрузка. Время семьи".

Проект "Истоки" стал победителем конкурса "Доброволец РФ 2018" и подан на тиражирование по России как социальная франшиза. Одна из задач проекта – организация доступных маршрутов в муниципальных образованиях Тюменской области.

Результаты реализации проекта можно увидеть на "Карте доступности Тюменской области для особых туристов".