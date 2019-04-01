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Тоболяк прописал в квартире тринадцать мигрантов

Происшествия, 14:31 10 апреля 2019

ufms72.ru | Фото: ufms72.ru

13 иностранцев фиктивно прописал в своей квартире житель Тобольска. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД по Тюменской области.

Как установили полицейские, тоболяк 1973 г. р. на протяжении трех месяцев на безвозмездной основе прописывал в квартире иностранцев для их последующего трудоустройства.

Свою вину мужчина признал. Возбуждено уголовное дело по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации". Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.

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# Тобольск , фиктивная регистрация

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