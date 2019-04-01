Волонтеров зовут на субботник в дом на улице Дзержинского

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жителей Тюмени зовут на субботники на территории дома на ул. Дзержинского, 34. Добровольцы могут помочь физически и привести в порядок уцелевшие книги. Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" рассказал волонтер, руководитель фестиваля "Том Сойер фест" в Тюмени Владимир Скалдин.

"На территории дома субботники продолжаются. Существует два фронта работ. В первом случае люди помогают разгребать мусор. Так, вчера мы вывезли целый КамАЗ. Кроме того, мы спасаем книги реставратора Вадима Шитова. Часть изданий сгорела, часть оказалась залита водой", — поделился Владимир Скалдин.

По словам тюменца, желающие помочь с реставрацией книг могут обратиться в магазин "Никто не спит" или написать в личные сообщения куратору. Как сказал Владимир Скалдин, эта работа не сложная, но занимает много времени — издания необходимо привести в порядок быстро, пока они не ссохлись.

Желающие помочь на субботниках физически могут писать в личные сообщения Владимиру Скалдину и узнать у него актуальную информацию о времени, когда начнутся работы.

"В тот день, когда случился пожар, я находился в деревянном доме, который мы планируем восстановить в рамках фестиваля "Том Сойер феста". Я узнал о том, что что-то горит в центре, прочитал в новостях, поехал на место. Решил помочь реставраторам Шитовым, поскольку мне очень близка тема деревянной архитектуры, и я восхищаюсь уникальным трудом мастеров. Хочу, чтобы их мастерская продолжила работу", — поделился Владимир Скалдин.

Напомним, пожар произошел в деревянном доме на ул. Дзержинского, 34, возведенном в XIX веке, в Тюмени 3 апреля. Внутри здания все сильно выгорело, но перегородки и кровля остались целыми. Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что дом будет восстановлен.

Инна Пахомова