Житель Ялуторовского района пойдет под суд за аварию с пострадавшим

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Водителя, обвиняемого в ДТП с пострадавшим, осудят в Ялуторовске, сообщает прокуратура Тюменской области.

В августе 2018 года пьяный мужчина поехал на рыбалку. Не имея водительского удостоверения, он на технически неисправном, самодельном транспортном средстве (на базе ГАЗ-52) выехал на автодорогу Ялуторовск - Ярково. На 31 км автодороги в машине закончился бензин. Мужчина оставил его на дороге, не выставив знак об аварийной остановке, и ушел искать топливо.

Двигавшийся в темное время суток в попутном направлении "Ниссан X-TRAIL" наехал на стоящий автомобиль, выехал на встречную полосу, где столкнулся с KIA RIO с прицепом. В результате аварии несовершеннолетнему пассажиру KIA был причинен тяжкий вред здоровью.

Прокуратура утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до четырех лет.