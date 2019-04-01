Тюменские ориентировщики открывают летний сезон

| Фото: Спортивное ориентирование в Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Спортивное ориентирование в Тюменской области во ВКонтакте

Торжественное открытие летнего сезона среди тюменских ориентировщиков "Кубка парков" пройдет на пруду Лесном 13 апреля.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщил руководитель областного клуба "Ермак" по спортивному ориентированию Аркадий Ведин.

"Кубок парков - долгожданное событие для нас. Большинство ориентировщиков лето любят больше, чем зиму, - рассказал он. - Соревнования пройдут с апреля по октябрь в Затюменском парке, парке Гагарина, Гилевской роще. После реконструкций они стали удобными именно для нашего вида спорта".

| Фото: Спортивное ориентирование в Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Спортивное ориентирование в Тюменской области во ВКонтакте

По словам Аркадия Ведина, "Кубок парков" включает в себя 10 этапов. Тюмень - один из немногих городов страны, где летом проходит более 30 соревнований по спортивному ориентированию, а зимой 15-20, добавил он.

Летние соревнования объединяют около 150 спортсменов, из них 60 % - школьники. Самая маленькая группа ориентировщиков – 8-10 лет. А старшим спортсменам далеко за 80-ть.

"Что нам особо нравится, к детям – нашим спортсменам начали присоединяться родители, которые поддерживают увлечение своих детей. Они также выходят на дистанцию только в других группах и проходят маршрут. Это укрепляет семью, так что спортивное ориентирование – семейный вид спорта", - уверен Аркадий Ведин.

| Фото: Спортивное ориентирование в Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Спортивное ориентирование в Тюменской области во ВКонтакте

А еще лето - это возможность для ориентировщиков принять участие в межрегиональных и международных многодневках. Тюменские спортсмены ежегодно отправляются в Казахстан и на Урал, где и проходят данные соревнования.

"Уральские горы с камнями, рельефом вызывают особый интерес у тюменских спортсменов. Лето в горах с палатками, костром, плюс пляжный отдых – все это входит в программу многодневок. Для нас, ветеранов и детей – это настоящее событие", - поделился руководитель областного клуба "Ермак" по спортивному ориентированию Аркадий Ведин.