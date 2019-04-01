Хозяйства Ишимского района готовятся к посевной

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На 442 гектара увеличилась посевная площадь в Ишимском районе. В текущем году планируется засеять более 107 тыс. га. Будет больше и площадь посева зерновых и зернобобовых за счет уменьшения площадей кормовых культур.

Об этом на пресс-конференции в ишимском пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" рассказал первый заместитель главы Ишимского района Сергей Максимов.

По его словам, к посеву в 2019 году планируют приступить 54 хозяйства: 15 сельхозпредприятий, 30 крестьянско-фермерских хозяйств и девять индивидуальных предпринимателей. Посевная кампания начнется с боронования ориентировочно 19 апреля. С 5 мая начнется посев. На весенние полевые работы выйдет 341 трактор и 146 посевных агрегатов.

Сергей Максимов отметил, что с января парк сельхозтехники пополнился шестью посевными комплексами и пятью тракторами. В течение года хозяйства планируют приобрести еще два трактора, один посевной комплекс и пять комбайнов.

Хозяйства обеспечены кондиционными семенами зерновых и зернобобовых культур на 76%, кукурузы – на 100%, рапса – на 49%, картофеля и овощей – на 100%.

"Раньше мы пытались выращивать рыночно выгодные культуры: рапс, сою, лен, но в существующей экономической ситуации мы возвращаемся к привычным культурам: пшенице, овсу и ячменю. Это те культуры, которые востребованы на рынке постоянно и стабильно", - подчеркнул Сергей Максимов.

Инна Кондрашкина