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На месторождении в Югре перевернулся КамАЗ, водитель погиб

Происшествия, 08:52 12 апреля 2019

86.мвд.рф | Фото: 86.мвд.рф

Водитель КамАЗа погиб в дорожно-транспортном происшествии на Ново-Покурском месторождении Сургутского района ночью 11 апреля.

Как сообщает ГУ МВД России по Югре, около двух часов водитель 1977 года рождения не справился с управлением, КамАЗ опрокинулся, кабину практически расплющило от удара.

86.мвд.рф | Фото: 86.мвд.рф

По предварительной информации, при подъеме в горку водитель не учел дорожные и метеорологические условия, а также особенности транспортного средства и перевозимого груза. В результате ДТП водитель скончался на месте.

Полиция проводит проверку, устанавливает все обстоятельства происшествия.

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# ДТП , полиция , Сургутский район , УМВД России по ХМАО

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