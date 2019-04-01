На месторождении в Югре перевернулся КамАЗ, водитель погиб

| Фото: 86.мвд.рф | Фото: 86.мвд.рф

Водитель КамАЗа погиб в дорожно-транспортном происшествии на Ново-Покурском месторождении Сургутского района ночью 11 апреля.

Как сообщает ГУ МВД России по Югре, около двух часов водитель 1977 года рождения не справился с управлением, КамАЗ опрокинулся, кабину практически расплющило от удара.

| Фото: 86.мвд.рф | Фото: 86.мвд.рф

По предварительной информации, при подъеме в горку водитель не учел дорожные и метеорологические условия, а также особенности транспортного средства и перевозимого груза. В результате ДТП водитель скончался на месте.

Полиция проводит проверку, устанавливает все обстоятельства происшествия.