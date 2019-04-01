Тюменский гроссмейстер сыграл с многодетными семьями

Сеанс одновременной игры дал гроссмейстер Даниил Юффа в Тюменской областной думе. Его соперниками стали депутаты регионального парламента, а также жители области, увлеченные шахматами.

Как сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия", мероприятие началось с вручения подарков многодетным семьям и ребятам с инвалидностью.

Первый заместитель председателя Тюменской областной думы, председатель Общественного совета проекта "Единой России" "Шахматы в школы и детские сады" Андрей Артюхов отметил, что в регионе растет число поклонников интеллектуальной игры.

"Родители прививают детям любовь к шахматам, а депутаты Тюменской областной думы помогают им в этом своей поддержкой. Только за минувший год члены фракции "Единая Россия" выделили 2 мллиона 900 тысяч рублей на приобретение необходимого оборудования, к этим средствам добавилась сумма президентского гранта на проект "Шахматы в сельские школы и многодетные семьи" в размере 2 миллионов 500 тысяч рублей, выигранного областной шахматной федерацией. Мы традиционно вручаем семьям шахматные столы, необходимый инвентарь, а сегодня маленькие шахматисты получают еще сувениры и сладкие призы – деревянных коньков и шоколад с героями сказки Петра Ершова "Конек-горбунок". Я желаю всем юным спортсменам успехов, пусть это увлечение будет с вами на протяжении всей жизни", - поприветствовал гостей Андрей Артюхов.

Подарки получили Иван Куликов, Никита Шеломенцев и Максим Сидоров. Несмотря на проблемы со здоровьем, мальчики занимаются с наставниками и участвуют в турнирах городского шахматного клуба. В семьях Деминых, Каримовых, Вайнолдов, Лацильников в шахматы играют все – от мала до велика. Сразиться с Даниилом Юффой изъявили желание сразу несколько представителей от одной семьи. Так, например, за шахматные доски сели отец и сын Каримовы – Ирек и Ильфат.

"У нас пятеро детей, - рассказала Динара Каримова, - и всех мы научили играть еще в раннем возрасте. Я сама увлечена шахматами и преподаю их в школе в Больших Акиярах".

Добавим, что организаторами мероприятия выступили областная шахматная федерация и парламентский шахматный клуб. Во встрече с Даниилом Юффой участвовали его активисты – депутаты облдумы Александр Ширыкалов и Фуат Сайфитдинов, который является региональным координатором партпроекта "Шахматы в школы и детские сады".