Заводоуковские пожарные шесть раз выезжали на возгорание сухой травы

| Фото: zavodoukovsk.admtyumen.ru | Фото: zavodoukovsk.admtyumen.ru

Шесть раз выезжали пожарные 25 отряда ФПС на возгорание сухой травы за три дня, сообщает администрация Заводоуковского городского округа.

Инспекторы госпожнадзора составили шесть административных протоколов за сжигание сухой травы.

Первое горение сухой травы зарегистрировано за с. Першино на 100 кв. метрах. Следом в диспетчерскую поступило сообщение о пале сухой травы за Новой Заимкой. Там огонь властвовал на 250 кв. метрах. Дважды пожарные выезжали тушить сухую траву в Заводоуковске, один раз за чертой города, и еще один факт возгорания зарегистрирован также за Новой Заимкой. К счастью, палы прошли без материального ущерба и пострадавших. Причина пожаров – неосторожное обращение с огнем.

Сотрудники межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы №7 напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и убедительно просят при уборке приусадебных участков, мусор упаковывать в пакеты и мешки, ни в коем случае не жечь сухую траву, воздержаться от поездок на природу, а в местах отдыха не оставлять не потушенные окурки.

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность. В случае обнаружения пожара незамедлительно сообщите о нем по номерам экстренных служб: 101 или 112.