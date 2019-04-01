День депутата в Тюмени посвятили местному самоуправлению

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Дню местного самоуправления, который ежегодно отмечают в России 21 апреля, был посвящен день депутата в Тюменской городской думе. 12 апреля народные избранники посетили кузницу кадров - Институт государства и права Тюменского государственного университета.

"Неслучайно одним из первых решений Тюменской городской думы было создание постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению, возглавляет которую Степан Киричук, - напомнил участникам встречи спикер городского парламента Евгений Заболотный. – И уже сегодня, оглядываясь на прошедшие полгода, можно вспомнить, что по большинству вопросов на заседаниях думы докладывает именно он".

Опытом создания и развития в областном центре органов Территориального общественного самоуправления (ТОСов) поделилась с коллегами депутат Альбина Селезнева. Заведующий кафедрой государственного и муниципального управления ТюмГУ Андрей Ларионов сообщил о проводимой в вузе работе по подготовке квалифицированных кадров для государственной и муниципальной службы.

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению городской думы Степан Киричук отметил, что общественное самоуправление – это большой набор муниципальных и государственных институтов.

"Важно, чтобы население города понимало, что все, что делает сегодня администрация города, делается по их инициативе. Людей необходимо включать в управление, потому что никто не станет, образно говоря, срубать елку, которую посадил сам. И люди уже меняются в лучшую сторону, об этом говорят такие масштабные проекты последнего времени, как Гилевская роща и экопарк Затюменский", - отметил Степан Киричук.

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

"Тюмень сегодня идет в ногу со временем в вопросах самоуправления, - считает Евгений Заболотный. – И мы можем убедиться в этом на примере благоустройства дворов и мест отдыха. Ни одно из них не благоустраивается без самого широкого общественного обсуждения. И это только один маленький пример. Сегодня в Тюмени действуют пятьдесят три ТОСа. Это говорит о том, что люди должны объединяться на позитиве, не дожидаясь негативной реакции на возникающие проблемы. И Тюменская городская дума будет принимать в этом самое активное участие".

Завершился День депутата экскурсией народных избранников по университету.

Николай Ступников