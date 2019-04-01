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Пожарные Заводоуковского округа шесть раз выезжали на тушение горящей травы

Происшествия, 15:23 14 апреля 2019

Шесть раз за уходящую неделю выезжали пожарные 25 Отряда ФПС на тушение горящей травы на территории Заводоуковского городского округа, сообщает МЧС Тюменской области.

Первое возгорание сухой травы зарегистрировано за селом Першино на площади сто квадратных метров. Следом в диспетчерскую поступило сообщение о пале сухой травы за селом Новая Заимка на площади в 250 квадратных метров.

Дважды пожарные выезжали тушить сухую траву в Заводоуковске, один раз за чертой города, и еще один факт возгорания зарегистрирован также за Новой Заимкой.

К счастью, палы прошли без материального ущерба и пострадавших. Причина пожаров – неосторожное обращение с огнем.

Сотрудники межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы №7 напоминают, что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность.

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# МЧС , противопожарный режим

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