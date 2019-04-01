Тюменцы в составе национальной сборной покорили Иран

| Фото: amfr.ru | Фото: amfr.ru

Тюменские футболисты Камиль Герейханов и Денис Субботин в составе молодежной сборной России провели два товарищеских поединка со своими сверстниками из Ирана в гостях, сообщает Ассоциация мини-футбола России.

В первой игре победу праздновали подопечные Константина Маевского 2:0 (Карпюк 14, Герейханов 37). Во второй встрече россияне вели в счете 2:1 (Герейханов 20, Карпюк 32), но на последней минуте хозяева паркета реализовали пенальти и ушли от поражения – 2:2.

"Итоги двух встреч можно назвать положительными, - поделился впечатлениями Камиль Герейханов. - Во втором матче все складывалось в нашу пользу, но в концовке получилось по-другому. Мы довольны результатом. Тренерский штаб нас похвалил, сказав, что гостевые матчи против сборных Ирана всегда складываются тяжело для всех российских команд. После первого матча соперник вышел на площадку с огромной мотивацией, сразу же полетел вперед. Но мы были к этому готовы. В середине первого тайма немного изменили тактику, за счет чего и переломили ход игры, сумели забить "в раздевалку".

Он добавил, что у иранцев очень эмоциональная команда и болельщики. Главным же указанием тренеров было сыграть без пропущенных голов.