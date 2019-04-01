Иван Квитка: благодаря своевременной и четкой работе спецслужб удалось предотвратить трагедию

| Фото: tyumen.er.ru | Фото: tyumen.er.ru

Группа боевиков была нейтрализована в ходе контртеррористической операции в Тюмени 12 апреля. Сотрудники спецслужб и силовые структуры сделали все возможное, чтобы никто из граждан не пострадал. Вовремя удалось предотвратить террористические акты, которые готовили приверженцы запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.

Об этом заявил депутат Государственной думы Иван Квитка, комментируя события контртеррористической операции в Тюмени.

"Боевики жили рядом с нами, их целью был взрыв общественного спокойствия и нарушение мирной жизни горожан. Страшно представить, если бы экстремисты реализовали свои кровавые планы, возникшие в их исковерканном сознании. Этот случай - один из ярких примеров, который говорит о том, как близка может быть опасность. И как важна при этом бдительность граждан и своевременные действия компетентных органов", - подчеркнул парламентарий.

Квитка добавил, что один из преступников родился и вырос в Тюмени, затем попал под влияние экстремистов. "Сегодня Интернет является одним из инструментов вербовки боевиков, там проще всего воздействовать на психику молодого человека, войти в доверие, не вызывая никаких подозрений. Родители должны быть максимально внимательны к своим детям, к их общению в соцсетях, чтобы предотвратить любую возможность пагубного контакта с экстремистами. В данной ситуации соцсети могли серьезно повлиять на исход событий. Губернатор Тюменской области Александр Моор обратил особое внимание на то, что онлайн-трансляция хода контртеррористической операции могла привести к дополнительным жертвам, стоить человеческих жизней", - отметил он.

Депутат напомнил о других трагических случаях и о попытках лидеров международных террористических организаций создавать очаги своей активности в различных регионах России. "В 2018 году накануне 9 Мая благодаря оперативным действиям спецслужб, в том числе и нашего региона, был предотвращен масштабный теракт в Москве. Преступники перемещались из Нового Уренгоя и собирались устроить несколько взрывов на акции "Бессмертный полк". Один из терактов произошел и на территории Тюменской области. Так, летом 2017 года в Сургуте вооруженный ножом боевик отправился по центральным улицам города, нападая на прохожих. В результате пострадали семь человек", - рассказал Квитка.

"Современный мир диктует свои правила возникновения угроз безопасности. Уверен, что только совместными усилиями общества, власти и силовых структур можно эффективно им противостоять", - подчеркнул депутат.

Иван Квитка поблагодарил сотрудников спецслужб и силовых ведомств, принимавших участие в контртеррористической операции, и пожелал им успехов в дальнейшей службе на благо жителей Тюменской области.