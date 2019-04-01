Биржа приглашает регионы на торги

Биржевая торговля | Фото: ИА "Тюменская линия" Биржевая торговля | Фото: ИА "Тюменская линия"

Эффективная торговля, гарантия качества, надежность поставщика и покупателя – эти и другие плюсы выхода на биржевой рынок российских предпринимателей назвал управляющий директор Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Алексей Рыжиков.

Товарно-сырьевая биржа помогает регулировать цены на рынке российского леса и повысить эффективность внутренней торговли страны, утверждает эксперт. А какая в том выгода индивидуальному предпринимателю? На вопросы Алексей Рыжиков ответил в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия".

– Сколько сегодня бирж в России?

– Биржа – это лицензионный вид деятельности. Регулятором этого рынка является Банк России. Если брать по лицензиям бирж, у нас их шесть. Московская биржа, валютная и фондовая – это наша основная биржа, на которой происходит образование валютного курса и курса акций. При ней есть национальная товарная биржа – отдельная, на которой проводятся зерновые интервенции и развиваются торги сельхозпродукцией. В Москве на этом биржи закончились.

В Санкт-Петербурге бирж больше, хотя часть из них, включая нашу, находятся в Москве [имеет в виду головной офис]. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа – по масштабу вторая в России после валютной биржи, если брать в объемах.

Биржа "Санкт-Петербург" находится в Питере, но ее объем составляет менее 1 %. Это товарно-сырьевая биржа регионального значения, обслуживает интересы Северо-Западного региона. Санкт-Петербургская биржа. По сути дела это дочка Российской Торговой Системы (РТС). У них торгуются товарами, немного другими, чем у нас. Есть строительные материалы, немного металлов, объемы небольшие. Санкт-Петербургская валютная биржа – тоже местечковая, где торгуются питерские предприятия.

– Насчет индексации. Биржа помогает устаканить цены на сырье?

– Сформировать цену. Хотя слово "устаканить" здесь уместно. Есть понятие биржевого стакана, когда стоимость стремится навстречу друг другу. За каждой сделкой происходит перерасчет средневзвешенной цены по итогу дня. Именно набор сделок родит среднюю величину, которая сегодня будет показывать, сколько стоит товар или сырье.

Справка: АО "Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа" (АО "СПбМТСБ") — крупнейшая товарная биржа России, через нее осуществляется около 99 % объемов организованных торгов нефтью и нефтепродуктами, газом, лесом и минеральными удобрениями. Товарно-сырьевая биржа создана в 2014 году по поручению президента России Владимира Путина. Среди представителей Тюменской области на СПбМТСБ аккредитованы 12 участников торгов, восемь клиентов участников торгов. 13 предприятий региона участвовали в биржевых торгах секций "Нефтепродукты" и "Газ природный" в 2017-2019 гг. К апрелю 2019 на СПбМТСБ торгуют лесом и лесоматериалами представители 16 регионов страны. Биржа расширяет географию, приглашая представителей всех субъектов РФ. В июне 2019 года планируется заключение соглашений с правительствами республик Коми и Саха (Якутия), Нижегородской, Вологодской, Костромской, Владимирской и Тюменской областей.

– Участвовать в торгах могут только юридические лица. Индивидуальный предприниматель может торговать на бирже?

– Да. У нас много индивидуальных предпринимателей торгует. Из 700 человек в списке где-то половина ИП. Но в каждом регионе по-разному. В Иркутске много экспорта. Там на бирже торгует примерно 80 % ипэшников.

– Так в чем же плюсы для частника?

– Главное преимущество – вы покупаете не у посредника, а непосредственно у производителя. Биржа дает вам всю систему гарантий. Если одна из сторон не исполнит контракта, ее накажет индивидуальная клиринговая организация. Размер наказания – 5 %. Но деньги или товар вы не потеряете, плюс получите еще 5 %.

Если же покупатель, например, не перевел деньги своевременно, в этом случае с него снимется 5 %. А производитель на следующий же день сможет заново выставить свою продукцию и реализовать ее на бирже.

Еще на бирже я вижу, как торгуют мои конкуренты. Хотя торги анонимные, но цены-то я наблюдаю и понимаю, как это все работает. У меня есть ориентир. Соответственно я выстраиваю свою биржевую политику: высчитываю маржу, позитивную для себя. И торгую на прямую.

Я защищен от налоговой инспекции: Налоговый кодекс признает биржевую сделку как рыночную и не подвергает сомнению – воспринимает как догму. Это тоже плюс. Это гарантия спокойствия.

– Как узнать качество товара?

– Качество гарантировано. Все прописано в стандартном контракте. Тот, кто не соответствует требованиям, будет наказан. Кто пытается кинуть с деньгами, тоже будет наказан. Основной ориентир биржи – клиринг.

Киты, на которых стоит биржа, – это гарантия участника – надежность партнера с точки зрения природы его происхождения. Что это не фирма-однодневка, а нормальные предприятия с хорошим балансом, работающие, с активами. Второе – это гарантия инструментария. Он стандартизирован, прописан, сертифицирован. Все находится в биржевой сертификации, где все нюансы по ГОСТу расписаны. Третий момент – это гарантия расчетов.

Биржевая торговля | Фото: СПбМТСБ Биржевая торговля | Фото: СПбМТСБ

– Возьмем пример на Урале. Резидент Курганской области занимается лесопереработкой, закупая лес под Тобольском. Как биржа поможет в бизнесе курганцу?

– Вот он ездит из Кургана в Тобольск. А может он найдет поставщика где-нибудь ближе при той же цене, а может даже дешевле. На бирже ведь несколько производителей. Электронные торги: не хочешь – не приходи. Хочешь присмотреться – приходи. Сначала ты будешь ориентироваться, а потом захочется попробовать.

У нас пока нет тобольских базисов продаж и предложений. Наверное, вряд ли мы затащим такого покупателя, поскольку ему нужна именно тобольская древесина. А вот когда на бирже появится предложение по Тобольску, и он сможет, заходя на сайт, видеть его… На первом этапе он начнет использовать эту информацию для торга, к которому он привык. Сейчас он приезжает: ему говорят цену, он либо соглашается с ней либо не соглашается. Рынка нет. Есть договоренность. Есть некое творческое понимание: "Я готов отдать вот столько". А у производителя: "Я готов отдать за столько". Где-то на середине общих интересов они сторгуются. На бирже торг идет не между двумя. Может появиться сосед, о котором покупатель даже не думал.

Пример из Перми. Со времен 90-х годов было два предпринимателя – два деревообрабатывающих производства: мебельный комбинат и комбинат по изготовлению шпона. У обоих – инвестпроект. У обоих – аренда. Но, один в производстве использовал лиственные, другой – хвойные. У того и другого на арендованных участках произрастали породы, обратные нужным ему. Но из-за личных исторически сложившихся отношений – старых обид и "Я тебе ни веточки не отдам" – люди не контактировали. В результате древесина пропадала. Нам удалось за счет биржи и анонимности торгов убедить одну из сторон не востребованную часть выставлять на биржу. Так люди начали торговать.

– Про КНР. В быту вспоминается дядюшка у телевизора, который прокомментирует: "Китаю наш лес продаем, а потом нам же его и возвращают втридорога".

– У предпринимателей, к сожалению, мозги до этого не доходят. В погоне за доступным рублем они жертвуют качеством, имиджем, будущим. Человек живет сейчас, он вперед не смотрит. К сожалению, к этому приучили за последние 30 лет. На долгосрочную перспективу работают единицы. Здесь нужна государственная политика: инвестиции в переработку и программы, создающие базисы применения. Работа ведется.

В силу заскорузлости прежде все эксперименты с нерезидентами сводились к тому, чтобы превратить нерезидента в резидента: выдать ему российский ИНН, после этого открывать ему счет в нашем банке и так далее. Мы должны быть более гибкими, должны создавать такие условия, при которых нерезиденты с радостью будут заводить нам деньги. А для этого мы должны максимально упростить схему: не заставлять его "иэнэнить". Зачем он нам нужен как налогоплательщик? Если работает через ту же биржу, мы все его потоки видим. Все необходимые платежи с него возьмем – никуда он не денется.

– Насчет безнала и налички: серые схемы расчета и как они влияют на рынок, особенно когда речь идет об экспорте?

– Таможенная служба публикует официальные цены продаж [реализованных сделок] экспорта в Китай. По этим данным пиломатериал стоит в два раза дешевле, чем круглый лес в Бурятии и Забайкальском крае. С другой стороны, стоит Китай, который показывает цену закупки. Эта цена говорит о том, что в Забайкалье и Бурятии берут 2/3 стоимости налом, а 1/3 показывают. Пока мы не уберем наличную массу, будут проблемы не только в этой отрасли, но и везде. Нужно приучить Китай торговать с нами безналом.

Биржевая торговля | Фото: СПбМТСБ Биржевая торговля | Фото: СПбМТСБ

Если в бизнесе есть серый элемент оборота, им надо пожертвовать. Для россиянина – психологический момент. Сложно убедить человека в его благах. Своя рубашка всегда ближе к телу. Поэтому, я считаю, не надо никого убеждать.

Сама по себе эволюция приведет к состоянию, когда мы пройдем полудикий этап. Дикий этап был в 1990-х и 2000-х. Сейчас все приобретает контролируемые, понятные, прозрачные цивилизованные алгоритмы. Потихоньку пазл складывается. Надеюсь, что я еще не уйду на пенсию и застану время, когда экономическая модель в стране сформируется и заработает, будет приносить максимальную пользу. Биржа станет элементом этой модели.

Ирина Ромашкина