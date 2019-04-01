  • 16 апреля 201916.04.2019вторник
  • USD64,2469
    EUR72,7018
  • В Тюмени 3..5 С 5 м/с ветер юго-западный

В Сургуте совершен рейдерский захват лодочного гаражного кооператива

Происшествия, 08:07 16 апреля 2019

hmao.sledcom.ru | Фото: hmao.sledcom.ru

Уголовное дело по факту рейдерского захвата лодочного гаражного кооператива "Нептун" возбудили следователи управления СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу в Сургуте, сообщает пресс-служба ведомства.

Во взаимодействии с сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области удалось задержать двух участников потребительского лодочного гаражного кооператива "Нептун", один из которых является начальником линейного пункта полиции в речном порту Сургута. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 185.5. УК РФ (фальсификация решения общего собрания участников хозяйственного общества) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой).

По версии следствия, в целях рейдерского захвата лодочного гаражного кооператива "Нептун" подозреваемые внесли в протокол собрания членов кооператива заведомо ложные сведения об избрании нового председателя кооператива, количестве голосовавших, кворуме и результатах голосования. После этого, ложные документы были представлены в налоговую службу, на основании которых в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены изменения и один из подозреваемых получил право действовать от имени ПЛГК "Нептун".

По данным следствия, захватив управление кооперативом, подозреваемые похитили в свою пользу и в пользу третьих лиц 40 гаражей, которые были незаконно приватизированы.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Ход расследования уголовного дела руководством следственного управления поставлен на контроль.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# мошенничество , рейдерство , следственный комитет

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:07 16.04.2019В Сургуте совершен рейдерский захват лодочного гаражного кооператива
18:54 15.04.2019В Бердюжье осудят директора предприятия за сокрытие более двадцати миллионов рублей
18:32 15.04.2019Тюменку не пустили в Таиланд с таблетками без документов
17:16 15.04.2019Тоболяк подарил украденную им детскую коляску подруге