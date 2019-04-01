В Сургуте совершен рейдерский захват лодочного гаражного кооператива

| Фото: hmao.sledcom.ru | Фото: hmao.sledcom.ru

Уголовное дело по факту рейдерского захвата лодочного гаражного кооператива "Нептун" возбудили следователи управления СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу в Сургуте, сообщает пресс-служба ведомства.

Во взаимодействии с сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области удалось задержать двух участников потребительского лодочного гаражного кооператива "Нептун", один из которых является начальником линейного пункта полиции в речном порту Сургута. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 185.5. УК РФ (фальсификация решения общего собрания участников хозяйственного общества) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой).

По версии следствия, в целях рейдерского захвата лодочного гаражного кооператива "Нептун" подозреваемые внесли в протокол собрания членов кооператива заведомо ложные сведения об избрании нового председателя кооператива, количестве голосовавших, кворуме и результатах голосования. После этого, ложные документы были представлены в налоговую службу, на основании которых в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены изменения и один из подозреваемых получил право действовать от имени ПЛГК "Нептун".

По данным следствия, захватив управление кооперативом, подозреваемые похитили в свою пользу и в пользу третьих лиц 40 гаражей, которые были незаконно приватизированы.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Ход расследования уголовного дела руководством следственного управления поставлен на контроль.