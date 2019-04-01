Житель Исетского района пытался дать взятку полицейскому

| Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области | Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области

45-летнего жителя Исетского района подозревают в попытке дать взятку сотруднику полиции. Возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

15 апреля мужчина находился в служебном кабинете отдела полиции МО МВД России "Ялуторовский" (дислокация с. Исетское). По версии следствия, чтобы избежать уголовной ответственности за подделку листа нетрудоспособности, он попытался откупиться, предложив сотруднику полиции взятку в размере 40 тыс. рублей. Преступные действия злоумышленники пресекли.

В скором времени ему предъявят обвинение в совершении преступления. Обстоятельства выясняют следствия.