Ксения Туркова проведет работу над ошибками Тотального диктанта

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Разбор четвертой части текста Тотального диктанта "Всего три слова" проведет кандидат филологических наук, журналист "Голоса Америки", член экспертного совета конкурса "Слово года" и автор текстов для книги "Русский без нагрузки" Ксения Туркова.

Как сообщают организаторы акции, разбор ошибок пройдет в формате вебинара 16 апреля в 19 часов (мск). Приобщиться к нему можно по ссылке.

Напомним, в Тюменской области в Тотальном диктанте приняли участие участие около 1,5 тыс. человек. Самой популярной ошибкой в текстах тюменцев стало "все также".