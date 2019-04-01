Ксения Туркова проведет работу над ошибками Тотального диктанта
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Разбор четвертой части текста Тотального диктанта "Всего три слова" проведет кандидат филологических наук, журналист "Голоса Америки", член экспертного совета конкурса "Слово года" и автор текстов для книги "Русский без нагрузки" Ксения Туркова.
Как сообщают организаторы акции, разбор ошибок пройдет в формате вебинара 16 апреля в 19 часов (мск). Приобщиться к нему можно по ссылке.
Напомним, в Тюменской области в Тотальном диктанте приняли участие участие около 1,5 тыс. человек. Самой популярной ошибкой в текстах тюменцев стало "все также".