Школы искусств для тюменских детей закупят музыкальные инструменты

| Фото: этюд72.рф | Фото: этюд72.рф

На сумму около 10 млн рублей закупят музыкальные инструменты школы искусств в Тюмени. Тендеры на поставку музыкальных инструментов и звукового оборудования проводят две музыкальные школы.

Детская школа "Этюд" приобретет струнно-смычковые инструменты - один контрабас, четыре виолончели, четыре скрипки (828 тыс. 915 рублей), ударные инструменты, гитары (516 тыс. 382 рубля), струнно-щипковые народные инструменты (827 тыс. 218 рублей), народные (1 млн 854 тысячи) и духовые (522 тыс. рублей) инструменты и звукоусилительное оборудование на сумму до 2 млн 14 тыс. рублей.

Общая сумма тендеров Детской школы искусств им. В. В. Знаменского составляет 4 млн 643 тыс. рублей, а Детской школы искусств "Этюд" - 6 млн 563 тыс. рублей.

Школа искусств им. В. В. Знаменского объявила четыре тендера – на поставку звукового оборудования (1 млн 327 тыс. рублей), струнно-смычковых инструментов (715 тыс. рублей), народных струнных инструментов (1 млн 810 тыс. рублей), а так же баянов и аккордеонов (1 млн 595 тыс. рублей).

Аналитик salestech-системы OTC.ru Михаил Лундберг уверен, что условия этих тендеров позволяют муниципальным учреждениям максимально эффективно распорядиться средствами и купить необходимое по наиболее низкой цене и на примере одного из тендеров приводит расчеты.

Планируется купить четыре инструмента, стартовая максимальная цена закупки 1 млн 595 тыс. рублей. Самые дешевый – баян АККО "Витя", в розничной продаже стоит 187 тыс. рублей, а самый дорогой – баян АККО Super (готово-выборный) интернет-магазины предлагают за 615 тыс. рублей. Стоимость же двух аккордеонов АККО – "Даша" и "Елена" на сайтах музыкальных магазинов одинакова – около 375 тыс. руб,

"Таким образом, закупка в рознице обошлась бы в 1 миллион 552 тысячи рублей. Однако система искусственного интеллекта OTC.ru, проанализировав историю аналогичных тендеров, прогнозирует снижение цены на 6%, рынок собъет цену до о 1 миллиона 499 тысяч рублей, что ниже розничной, как минимум, на 50 тысяч рублей", -- уверен аналитик OTC.ru Михаил Лундберг.

Время на прием заявок достаточно, прием заявок по всем тендерам больше недели, так что снижение цены неминуемо.