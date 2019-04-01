Восемнадцать человек получили пятерки за Тотальный диктант

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

18 тюменцев-участников масштабной акции "Тотальный диктант" получили оценку "отлично". Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка ТюмГУ, председатель городской экспертной комиссии по проверке Тотального диктанта Наталья Кузнецова.

По словам куратора акции в Тюмени, текст писателя и литературоведа Павла Басинского оказался сложным, в 2019 году отличников Тотального диктанта гораздо меньше, чем в 2018 году — тогда их было 50.

Торжественная церемония награждения отличников состоится 26 апреля в Белом зале ТюмГУ. Им вручат книги от Фонда "Возрождение Тобольска" и сертификаты от интеллектуально-развлекательной игры "Квиз, плиз!".

Результаты тюменцев уже занесены в базу, их загрузили на сайт "Тотального диктанта". "Сейчас они проходят модерацию. Надеюсь, что сегодня можно будет смотреть", — заключила Наталья Кузнецова.

Отметим, в Тюмени "Тотальный диктант" написали около 1 тыс. 500 человек.

Инна Пахомова