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В Ишимском районе погиб водитель "Жигулей"

Происшествия, 16:34 22 апреля 2019

ОГИБДД МО МВД России «Ишимский» | Фото: ОГИБДД МО МВД России «Ишимский»

62-летний водитель "Жигулей" погиб в селе Новолокти Ишимского района 21 апреля. Он съехал с дороги в кювет и врезался в забор. В результате аварии мужчина скончался на месте происшествия, сообщает пресс-служба ОГИБДД МО МВД России "Ишимский".

С начала года 172 нарушения правил дорожного движения выявили сотрудники ведомства в Ишиме, Ишимском, Сорокинском, Викуловском, Абатском, Сладковском районах. Пять водителей задержаны за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 12 пешеходов нарушили правила перехода проезжей части, пять водителей не пропустили пешеходов на зебре, девять нарушили правила перевозки детей.

25 ДТП зарегистрировано в 2019 году, в которых погибли пять человек, 29 получили ранения различной степени тяжести.

Инна Кондрашкина

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# ГИБДД , гибель человека , ДТП , Ишимский район

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