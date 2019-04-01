Александр Моор: Студвесна - фестиваль всех творческих молодых людей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Студенческий фестиваль не должен превращаться в соревнование профессиональных коллективов. Это должен быть фестиваль всех творческих молодых людей, которые профессионально, полупрофессионально, любительски делают то, что им нравится, и делают это с душой. Об этом сказал губернатор Тюменской области Александр Моор, обращаясь к финалистам регионального этапа фестиваля "Студенческая весна" 22 апреля.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Самое важное, на мой взгляд, результаты должны быть справедливыми: кто победил, тот и должен ехать и представлять Тюменскую область на России. Я считаю, что это большой вызов для тех, кто не смог победить. Впереди целый год, чтобы репетировать, собраться с мыслями, придумать новые творческие номера и в следующем году обязательно победить. Я поздравляю всех. Желаю успехов в творчестве, учебе. Тем, кто едет на всероссийский фестиваль - победы!” - сказал глава региона и вручил победителям заслуженные дипломы.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Региональный этап фестиваля “Студенческая весна” завершился в Тюмени 22 апреля. В 2019 году его участниками стали 3 тыс. ребят из различных вузов и ссузов Тюменской области, а также 100 студентов Югры и Ямала. Фестиваль стартовал 1 апреля. За время конкурса студенты представили 750 номеров в 11 номинациях.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На финальном шоу студенты представили лучшие номера в направлениях: “Музыка”, “Мода”, “Театр”, “Оригинальный жанр”, “Хореография”.

Тюменскую область на Российской студенческой весне представят 120 ребят из шести творческих коллективов. Так, в направлении "Театр" с номером "Проводы любви" выступит коллектив из Мастерской Марины Галяветдиновой Тюменского государственного института культуры, в "Хореографии" — StandUp Тюменского государственного университета с уличным танцем. В "Оригинальном жанре" работу "Сын человеческий" представит студия хореографии ИГиН Тюменского индустриального университета, а коллекция Strong Side коллектива Studio A.V. Тюменского государственного университета выступит в направлении "Мода".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Концертную программу под названием "Стояние на реке Угре" покажет коллектив Тюменского индустриального университета Института геологии и нефтегазодобычи. Также в состав делегации войдет студентка Тюменского государственного университета Елена Слюсарева, которая выиграла Золотой приз с радиорепортажем в направлении "Медиа".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Финал всероссийской Студвесны пройдет в Перми с 14 по 18 мая. Основными направлениями программы станут музыкальное, танцевальное, театральное творчество, "Оригинальный жанр", "Региональные программы", "Журналистика" и "Видео". Между выступлениями конкурсанты будут посещать мастер-классы, общаться с жюри и получат советы по дальнейшему развитию.

Татьяна Тихонова