Названы критерии проектов, которые достроят без эскроу-счетов

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Критерии для проектов, которые будет возможно достроить по старой схеме привлечения денежных средств, утверждены правительством России, сообщает Минстрой страны.

Они включают в себя степень готовности проекта и количество заключенных договоров долевого участия, а также методику определения соответствия критериям. Утвержденная минимальная степень готовности проекта 30 %, а количество заключенных ДДУ не менее 10%.

Отдельный показатель готовности установлен для проектов комплексного освоения территорий, он должен быть не менее 15 %. Такой же показатель применяется, если у застройщика в рамках градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) есть обязательства по строительству объектов социальной инфраструктуры перед муниципальной властью или властью субъекта, и 6 % готовности для проектов, которые ранее были признаны проблемными, но в настоящее время достраиваются благонадежным застройщиком.

Документом предусмотрена возможность для регионов самостоятельно определять критерии застройщиков по соглашению с правительством, при этом такое соглашение может быть заключено при наличии закона или иного нормативного правового акта, устанавливающего обязательство субъекта Российской Федерации по финансовому обеспечению мероприятий по завершению строительства проектов.

"Критерии разрабатывались совместно с субъектами Российской Федерации и застройщиками страны. Документ очень сложный по своему наполнению - мы провели огромное количество совещаний и встреч, чтобы постараться учесть мнения и разработать коэффициенты, максимально удобные для всех. Считаю, что разработанные критерии оптимальны для игроков рынка жилой недвижимости и указанные проценты готовности могут гарантировать завершения строительства в срок", - отметил глава Минстроя Владимир Якушев.

Еще один отдельный критерий был разработан для системообразующих застройщиков. Девелопер может быть включен в перечень системообразующих организаций России решением правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции при соответствии ряда условий, подготовленных Минстроем России.

Общая площадь строящихся многоквартирных домов согласно выданным разрешениям на строительство должна составлять не менее 4 млн кв. м., а возводить жилье нужно не менее, чем в четырех субъектах. Строительным компаниям, подпадающим под эти критерии, будет предоставлено право достроить свои проекты по старым правилам, однако их готовность должна составлять не менее 6 %.

Напомним, с 1 июля 2019 года российские застройщики будут обязаны перейти на проектное финансирование жилищного строительства и использование механизма счетов эскроу, за исключением тех проектов, которые будут соответствовать указанным критериям.

По словам замглавы Минстроя России Никиты Стасишина, в ближайшее время ведомство планирует выпустить форму заявления застройщиков о степени готовности проектов. "Либо регион в течение месяца примет нормативный документ и наделит тот или иной орган исполнительной власти правом подтверждать строительную готовность. Если нет, то это будут делать кадастровые инженеры", - прокомментировал замминистра.