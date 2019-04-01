Четыре нарушителя задержаны в пунктах пропуска через госграницу

| Фото: пограничное управление ФСБ по Курганской и Тюменской областям | Фото: пограничное управление ФСБ по Курганской и Тюменской областям

Четыре преступления пресекли сотрудники пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям в пунктах пропуска через границу с 15 по 21 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.

В одном из случаев, при прохождении пограничного контроля иностранный гражданин использовал паспорт, принадлежавший другому лицу. В другом совместно с пограничным управлением ФСБ России по Омской области был задержан при попытке пересечения границы уроженец Средней Азии, находившийся в федеральном розыске с 2014 года.

В двух случаях иностранные граждане использовали документы, удостоверяющие личность с измененными установочными данными. На изменения данных они пошли из-за того, что ранее привлекались к юридической ответственности за совершение правонарушений и преступлений на территории России, и въезд для них был не разрешен.

В действиях злоумышленников усматриваются признаки преступления, предусмотренные ст. 322 УК РФ "Незаконное пересечение государственной границы РФ". Против них возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия. Вскоре иностранцы предстанут перед судом.

Кроме того, с 15 по 21 апреля вступили в законную силу три обвинительных приговора районных судов в отношении иностранных граждан. За незаконное пересечение границы им назначено наказание в виде лишения свободы от шести до девяти месяцев.